分析：里根与中曾根的私交为日美同盟奠定基础

【共同社1月12日电】就任2个月后就首次访美的日本前首相中曾根康弘为构筑与里根总统的信赖关系，进行了精心的准备。将消除前任首相执政时产生的摩擦作为首要课题的中曾根与里根成为了能够直呼“Ron”(里根)、“Yasu”（中曾根）的朋友，促进了信赖关系的强化。从12日公开的外交文件可以看出，两人的私交成为了直至现在安倍政府的“日美同盟”的源流。这一潮流将因提及增加驻日美军基地负担的特朗普候任总统的登场而走向新局面。

▽煞费苦心

1983年1月17日，当时的美国国务卿舒尔茨对下榻美国华盛顿市内某酒店的中曾根进行了礼节性访问。“希望两人能够如朋友般交谈”。当舒尔茨向传达里根这番话后，中曾根回应称“深深感动”。前任首相铃木善幸时期日美关系在安保问题上闹僵，因此次日举行的首相会谈备受期待。

这之前，中曾根向7日在东京会面的美国驻日本大使说：“一直为对里根政府能有所帮助而努力。我期待里根也能够帮助我的内阁。”为使被传“短命”的政权基础稳定化，可见其为构建首脑间的关系而煞费苦心。

▽进展

“将像不沉的航母一样对日本列岛进行强有力防御。不让苏联的‘逆火’轰炸机到达。将具备阻止苏联潜艇通过（日本周边）海峡的能力。”18日早晨，中曾根在与美国《华盛顿邮报》发行人的会面中做出了进一步的表示。

之后与里根的会谈中，他提出访美之际敲定的对美提供武器技术及防卫费增额计划。里根对此表示赞赏称“对决断表示感谢”，并临时邀请中曾根参加家人们一同出席的早餐会。

中曾根在退出政坛后的著作中表示“早餐会上，里根说‘今后我们就互相直呼其名吧’”，透露了两人关系的进展。

有关阻止苏联轰炸机入侵及海峡封锁，中曾根也在首脑会谈中提及。作为冷战时期西方阵营的一员，明确了对苏联的强硬态度。考虑到日本国内在野党可能出现的强烈反对，这些内容因为“需严加注意”而保密。

▽基轴

现任首相安倍晋三的父亲安倍晋太郎在中曾根访美时也作为外相同行。当时的驻美国大使大河原良雄（97岁）提到晋太郎努力促进日美外长间紧密合作一事，证实称“这为构建首脑间信赖关系起到了重要作用”。

之后，日本对美国主导的海湾战争提供了巨额的资金协助，小泉纯一郎执政时向伊拉克派遣自卫队，安倍执政时解禁集体自卫权，一步步加强了同盟关系。

多年后，对中曾根多次采访的日本龙谷大学副教授中岛琢磨就访美的定位指出：“日本首相强烈提出日美同盟，责任分担变得明确。要求日本在安保领域负担的土壤形成，而美国的要求逐渐扩大。”（完）