Close

共同网

2017年01月12日 22時44分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

话题：日本2.5次元舞台剧在中国引发热潮

2017年01月12日

　　【共同社上海1月12日电】随着日本漫画和动漫的普及，被译为“宅男·宅女”的御宅文化逐渐在中国扎根，基于日本漫画原作被称为“2.5次元”的舞台剧吸引了大量年轻人。在盗版漫画及动漫泛滥的中国，通过出口相关作品获得收益较为困难。而在剧场观赏的2.5次元剧则无法复制，因此对“可开拓确保收益之路”的期待不断高涨。

　　所谓2.5次元，是指在演员表演的三次元舞台上再现二次元漫画和游戏的世界，是一个新造词。近年在日本等地已掀起热潮，除《火影忍者》外，取自网络游戏《刀剑乱舞》和漫画《网球王子》的作品也十分有名。

　　据日本2.5次元音乐剧协会介绍，正式走向海外市场是在2015年，在北京、上海和广东省深圳市进行了漫画《黑执事》的2.5次元公演。《火影忍者》到2016年底已在中国6个城市举行了公演，几乎座无虚席。

　　在中国的公演由日本演员用日语进行表演。据悉舞台两侧附有字幕，由于粉丝熟悉故事内容，使用日语也没有问题。“中国粉丝的热情不亚于日本的粉丝”。参与火影忍者中国公演的舞台剧制作公司Nelke Planning公司董事长松田诚对中国市场的未来充满信心。

　　取自中国的网络游戏由中国企业制作的2.5次元剧也在中国逐渐兴起。虽然中方在舞台制作水平上有所提升，但日方拥有细腻的表演和原著优势，因此目前依然领先。

　　如果不受盗版影响的日本2.5次元剧在中国等地持续发展，漫画等的原作方也能获得收益。若这种良性循环得以确立，松田期待称“将成为催生下一部作品的原动力”。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月08日金正恩展现谦虚姿态 生日未列入法定节假日
  2. 2017年01月05日关注：新潟县与东电分歧难消 重启核电站讨论或成持久战
  3. 2017年01月07日日本拟设新组织支持东南亚国家提升海上保安能力
  4. 2017年01月06日话题：日本各地发挥逆向思维 以“防灾产业”捕捉商机
  5. 2017年01月07日日本将在奥运前开发无障碍移动路线向导APP

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网