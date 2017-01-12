话题：日本2.5次元舞台剧在中国引发热潮

【共同社上海1月12日电】随着日本漫画和动漫的普及，被译为“宅男·宅女”的御宅文化逐渐在中国扎根，基于日本漫画原作被称为“2.5次元”的舞台剧吸引了大量年轻人。在盗版漫画及动漫泛滥的中国，通过出口相关作品获得收益较为困难。而在剧场观赏的2.5次元剧则无法复制，因此对“可开拓确保收益之路”的期待不断高涨。

所谓2.5次元，是指在演员表演的三次元舞台上再现二次元漫画和游戏的世界，是一个新造词。近年在日本等地已掀起热潮，除《火影忍者》外，取自网络游戏《刀剑乱舞》和漫画《网球王子》的作品也十分有名。

据日本2.5次元音乐剧协会介绍，正式走向海外市场是在2015年，在北京、上海和广东省深圳市进行了漫画《黑执事》的2.5次元公演。《火影忍者》到2016年底已在中国6个城市举行了公演，几乎座无虚席。

在中国的公演由日本演员用日语进行表演。据悉舞台两侧附有字幕，由于粉丝熟悉故事内容，使用日语也没有问题。“中国粉丝的热情不亚于日本的粉丝”。参与火影忍者中国公演的舞台剧制作公司Nelke Planning公司董事长松田诚对中国市场的未来充满信心。

取自中国的网络游戏由中国企业制作的2.5次元剧也在中国逐渐兴起。虽然中方在舞台制作水平上有所提升，但日方拥有细腻的表演和原著优势，因此目前依然领先。

如果不受盗版影响的日本2.5次元剧在中国等地持续发展，漫画等的原作方也能获得收益。若这种良性循环得以确立，松田期待称“将成为催生下一部作品的原动力”。（完）