关注：日本铁路技术瞄准印度市场巨大商机

日本铁路技术瞄准印度市场巨大商机 在印度北部的北方邦勒克瑙举行的铁路行业国际展览会上，日企负责人正在向相关人士介绍日本的铁路技术。摄于2016年12月。（共同社）

【共同社勒克瑙1月13日电】在铁路总长超过6.3万公里、规模排名世界第四的“铁路大国”印度，日本企业正在瞄准新的商机。以印度高速铁路计划决定引进日本新干线模式为契机，日企还欲在原有线路上推销日本的优质安全技术。然而，日本的系统被指价格偏高，日企要进入优先考虑成本意识强烈的印度市场仍存在很多课题。

去年12月，日本驻印大使平松贤司在该国北部的北方邦勒克瑙召开的铁路行业国际展览会上自信地说：“日本的技术能为印度铁路行业的发展做出很大贡献。”

在印度业界团体主办的展览会上，会场的一半被分配给以日本的企业和团体为对象的“日本馆”，约有35家日本厂商参加。东日本铁路公司（JR东日本）设置了可体验新干线驾驶的模拟装置，吸引了很多参观者。

参展厂商的印度当地法人高层期待地表示：“如果新干线建成，那么采用日本铁路技术的时机会愈发成熟。这是个巨大的市场。”日本海外铁道推进协议会副会长大桥忠晴（川崎重工业公司顾问）也表示，“印度国内对于铁路的热情不断高涨，日本可以做出贡献的空间很大”。

另一方面，印度因铁路设施老化及维护不到位而事故频发。北方邦在去年11月刚刚发生快车脱轨事故，导致超过140人死亡。据当地报纸等报道，包括横穿铁路造成的事故在内，印度每年死于铁路相关事故者达2万人。

从日本前来参展的某厂商负责人称“印度和日本对安全的意识存在很大差异，在印度推广日本的铁路技术还需要安全方面的教育支援等后方援助”，认为仅完善基础设施是不够的。（完）