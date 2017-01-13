美候任防长马蒂斯称将维持亚太军事部署 1月12日，美国候任国防部长詹姆斯･马蒂斯在华盛顿出席参议院军事委员会的提名听证会。（Getty=共同社）

【共同社华盛顿1月12日电】获得美国候任总统特朗普提名将出任国防部长的前美国中央司令部司令詹姆斯･马蒂斯12日在参议院军事委员会的提名听证会上称“亚太地区仍是优先课题”，表示将维持美军在前方的军力部署。

关于特朗普在选举中要求日韩两国承担更多美军驻留经费一事，马蒂斯称“历届政府一贯要求同盟国在军事上承受相应负担”，将通过谈判“找出一致之处”。不过，日方并未改变“已充分负担”的姿态，两国或将出现摩擦。日本官房长官菅义伟13日就此表示“日美之间实现了恰当的负担”。

关于朝鲜宣称洲际弹道导弹（ICBM）发射试验已进入最后阶段，马蒂斯强调“正在严肃对待”。他表示为加以遏制，将与国务院一起研究应对朝鲜的方针。

马蒂斯就在南海与中国的对抗措施表示，必须与国务院及负责对外制裁措施的财政部一同“提炼政策”。他还称：“要摆出强硬立场，就必须维持强大的军事力量。”

对于特朗普展现出和谐应对姿态的俄罗斯，马蒂斯指出俄方正在“让对美国而言的严重关切增大”。他还警惕地说：“普京总统试图破坏北大西洋公约组织（NATO）”。

关于进展滞后的驻冲绳海军陆战队移师关岛计划，马蒂斯称“我理解与日本政府的协议。上任后会详细调查”。他以书面形式答复了议员的提问。（完）