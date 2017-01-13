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详讯：日防卫相访问关岛考察美军“萨德”系统

2017年01月13日

日防卫相访问关岛考察美军“萨德”系统

日防卫相访问关岛考察美军“萨德”系统

1月13日，日本防卫相稻田朋美（前排左二）在美属关岛的安德森空军基地倾听美方介绍。（共同社）

　　【共同社关岛1月13日电】日本防卫相稻田朋美13日上午到访美属关岛的安德森空军基地，考察了美军最尖端陆基导弹拦截系统“萨德”（THAAD）。考虑到朝鲜的核与导弹研发，日方认为引进“萨德”也可能成为自卫队加强反导能力的措施，将其作为今后的备选项之一。

　　稻田在考察后对媒体称：“虽然还没有引进‘萨德’的具体计划，但会研究作为一个备选项存在哪些可能”。

　　“萨德”与航空自卫队地对空拦截导弹“爱国者-3”（PAC-3）相比，可在更高空进行拦截，覆盖范围更广。有观点指出，若能实现引进，日本的拦截体系将更加充实。不过，被指高达数千亿日元的费用是一大难题。

　　稻田还巡回考察了B-1战略轰炸机和自卫队将引进的“全球鹰”无人侦察机。有关驻冲绳美国海军陆战队移师关岛的计划，她确认了海军陆战队使用的设施及港湾的建设情况等。

　　稻田12日抵达关岛，此次访问以考察为主，并无与要人会谈的计划。

　　日本的反导系统由两个阶段构成：海上自卫队宙斯盾舰搭载的海基拦截导弹“标准-3”（SM-3）在100公里以上高度的大气层外实施拦截；若未能成功，则由“爱国者-3”进一步实施拦截。

　　××　　××

小资料：末段高空区域防御系统　末段高空区域防御系统“萨德”（THAAD）是美军作为导弹防御的一环而运用的陆基导弹拦截系统。它能够将再次进入大气层的导弹在较高的高度击落。具有可移动性，安装在有发射台的车辆上，射程约200公里，与高性能预警雷达“X波段雷达”联合运用。日本自卫队使用的地对空拦截导弹“爱国者-3”（PAC-3）的目标是在比“萨德”更低的高度对对象进行拦截，但射程较短，约为20公里，被认为不适合大范围的导弹防御。（完）

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