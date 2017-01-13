详讯：潘基文就日韩慰安妇共识提及退还10亿日元

【共同社首尔1月13日电】韩国《中央日报》13日报道称，似乎有意参加总统选举的前联合国秘书长潘基文就日本基于日韩慰安妇问题共识而向韩国支付的10亿日元（约合人民币6000万元）表示，如果条件是撤走日本大使馆前的少女像，那么“必须把钱退还”日本。

日方认为，韩国应该对支付了10亿日元给予回应，撤走大使馆前以及釜山的日本总领事馆前的少女像。

潘基文12日在飞往韩国的飞机内向《中央日报》表示：“10亿日元如果与撤走少女像相关联，那么（日韩共识）就是错误的。如果这样，倒不如把钱退还吧。真是不像话。”

围绕退还10亿日元，对让驻韩国大使临时回国的日本政府进行批评的韩国最大在野党“共同民主党”干部也有相同主张。此次，保守阵营的热门候选人潘基文也谈及此事，该主张可能进一步扩大。

潘基文在2015年底日韩达成共识后不久，在电话中向总统朴槿惠表示赞赏说，“对于做出正确勇敢的决定，历史将给予正确评价”。但本月12日抵达韩国机场时，他则以日韩共识存在不足之处为由，认为存在进一步磋商的余地。韩国媒体报道称“180度转变了态度”。

潘基文13日早晨祭扫了首尔国立墓地的历代总统墓，强调了呼吁国民团结的姿态。（完）