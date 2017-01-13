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2017年01月13日 16時56分

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山形县月山今冬继续募集亚洲游客体验大雪魅力

2017年01月13日

　　【共同社1月13日电】据日本山形县报纸《山形新闻》近日报道，由该县月山附近的5个地方政府（鹤冈市、庄内町、西川町、户泽村、大藏村）构成的“月山地质公园（GeoPark）推进协议会”（会长：西川町长小川一博）继上年度之后，将在今年2月～3月继续举办让亚洲游客接触月山大雪文化的400人规模的入境体验游。

　　该协议会去年以“雪・风・大地的恐怖与恩惠”为题，向日本地质公园委员会申请加盟，但因“没有展现出月山所特有的地质故事”等而未获得认定。协议会力争在约一年后的2018年度再次申请，展开着各种活动，希望通过入境体验游让游客体会与大雪共生的人们的生活，助力获得认定。

　　体验游参加者将以降雪较少亚洲地区为主要目标人群，通过旅行社从台湾、中国大陆、韩国和泰国实施募集。在2月1日～3月12日期间，共计接纳16批。每批游客将停留1周左右，住宿地由5个市町村分担。协议会将承担一部分旅行费用，此外还会充分活用中央政府的东北观光复兴基金9000万日元（约合人民币540万元）。

　　体验游行程中，除了参加充分使用大雪的活动，例如用超过5米的积雪再现昔日驿站街景的月山志津温泉“雪旅笼之灯”（西川町），以及比赛挖开积雪露出地表的“竞争露出地面世界杯in肘折”（大藏村）等；还包括尝试雪上行走、试乘动力雪橇、参观当地酒窖、做荞麦面和打年糕等。

　　此次企划把重点放在地质公园特有的视角之上，例如产生大雪的月山自然环境的成因、生活的智慧等。还致力于培养能够科学说明月山自然环境的拥有“月山大师”资质的人士，向体验游参加者介绍月山的深层魅力。

　　协议会秘书长后藤忠胜（西川町政策推进课长）表示：“希望不是把大雪作为生活艰辛之处，而是将其活用为旅游资源，与和自然共存、发挥聪明才智过活的地区生活方式一起，推介四季的魅力”。（完）

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