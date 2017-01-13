聚焦：特朗普表明削减贸易逆差 矛头指向中国和日本

【共同社华盛顿、东京1月13日电】美国候任总统特朗普11日宣布为削减贸易逆差，不仅是对华贸易，也把矛头指向日本。特朗普欲把增加就业作为招牌政策，动用向转移至海外的企业产品征收高额关税等税制。此外也存在开始双边谈判的可能性，势必会对日本企业造成影响。

▽金融市场失望

“我将成为最大的就业创造者。”特朗普在记者会上强调了新政府的首要课题是阻止企业流向海外从而增加就业。相关政策的主要内容是把处于发达国家最高水平的联邦企业所得税税率从35%大幅下调至15%。

关于企业以节税为目的在海外积攒的利益回到国内时的税率将下调至更低的10%。其战略是让资金运用于在美国国内的投资，从而创造出就业岗位。

掌控美国国会的共和党支持“自己人”特朗普提出的通过税制创造就业。该党提议采用从美国出口所获利益不征收企业所得税的机制。

不过，共和党方案是对美国国内出口企业有利的内容。美国前财政部长萨默斯指出该方案“可能被其他国家和世界贸易组织（WTO）视为贸易保护主义政策”。特朗普在记者会上没有提出具体方案，担忧税制改革走向的金融市场感到失望而受挫。

▽不符时代

“我们在美国拥有13.6万名伙伴（员工）。”被特朗普点名批评新建墨西哥工厂计划的丰田汽车公司的社长丰田章男9日在美国底特律强调了公司在美国对就业作出的实际成绩。丰田章男在翌日的10日赴华盛顿会晤美国候任副总统彭斯，可能是向其介绍了丰田今后五年对美投资100亿美元的计划。

一名大型车商人士称特朗普的发言“无法判断是为了牵制还是真的打算行动”。对其发言日益警惕的日本制造商仍然记得上世纪八十至九十年代的日美贸易摩擦。

1990年，美国的对日贸易逆差占到整体逆差的40%，美国政府通过设定数值目标等向日本以严峻的姿态迫使削减逆差。另一方面，2015年的对日逆差占比缩小至9%。目前，美国的贸易逆差一半来自中国。

特朗普把中国视为“眼中钉”，称其“以增加出口为目的正在引导人民币贬值”。不过，若是为了报复操纵汇率而征收高额关税，将会对进口中国产品的美国企业造成打击。影响也会波及与中国展开交易的日本中小零部件制造商，正因如此，关注特朗普新政府态度的日本外交消息人士担忧地表示“想要取回贸易逆差的想法不符合时代”。（完）