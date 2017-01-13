日政府拟修改法律让秋筱宫享受“皇太子”待遇

【共同社1月13日电】据相关人士12日透露，日本政府开始就天皇退位后成为第一皇位继承人的秋筱宫亲王享受等同于“皇太子”待遇展开协调。目的是避免让公务在预算方面受到限制。此外，仅限当今一代天皇退位的特别法若能通过，退位后天皇的住所和宫内厅职员编制等的相关费用将写入2018年度预算案一事也已开始讨论。

随着天皇退位而推出的上述措施必须在规定对天皇和皇族的支出的《皇室经济法》和《宫内厅法》中设定特例。有关退位的专家会议今后也将就上述论点展开讨论，政府将根据讨论结果与特别法一起完善法律。

若现任天皇退位后皇太子继位，皇位第一继承人将变成皇太子的弟弟秋筱宫亲王，《皇室典范》规定天皇的儿子为“皇太子”，秋筱宫亲王即便能继承皇位也不能成为皇太子。

用于皇太子一家的生活费和单独雇用工作人员人工费的“内廷费”与其他皇族之间金额有所不同，因此出现了对秋筱宫一家的支出考虑设置特例使其享受皇太子待遇的方案。照顾其起居生活的人员也将增加，政府内部已开始展开协调。

除待遇外，作为天皇胞弟是否新设“皇太弟”等地位一事也已成为讨论的焦点所在。

日本政府还就天皇退位后使用“上皇”这一称呼的方案展开讨论。考虑从目前的住所迁至新住处的相关准备工作和宫内厅工作人员的编制如何处理也是需要解决的课题。若天皇在2018年底退位，2018年度预算中需要确保相应的资金，因此政府考虑在特别法通过后，开始为申请相关预算作准备。（完）