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2017年01月13日 19時58分

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问答解读：日本历史上共有55位“上皇”

2017年01月13日

　　【共同社1月13日电】日本政府正在探讨在天皇退位后使用“上皇”的称呼。

　　问：上皇有何含义？

　　答：上皇是“太上天皇”的简称，历史上一贯用作对让位之后的天皇的称号。“太上”意为“至高无上”，据称来自中国对退位皇帝使用的“太上皇”一词。若天皇出家，也有使用“法皇”称号。

　　问：日本是从何时使用该称号的？

　　答：697年，让位给文武天皇的持统天皇被称为“太上天皇”，这被认为是最早的事例。701年的《大宝律令》把“太上天皇”规定为让位天皇的称号。平安时代，新天皇通常向前天皇赠予该称号。直到江户时代后期最后让位的光格天皇都被称为上皇。据宫内厅介绍，至今共有58人让位，其中55人成为了上皇。

　　问：历史上的上皇是怎样的？

　　答：平安时代后期的白河上皇曾历经三代天皇，掌握政治实权40多年。上皇也被称为“院”，产生了被称为“院政”的政治。镰仓时代的后深草上皇和龟山天皇的对立导致后来出现了两个天皇同时在位的南北朝。

　　问：上皇的存在给现在的皇室制度带来了怎样的影响？

　　答：鉴于“院政”有过引发混乱等的历史，明治时代的旧《皇室典范》规定了天皇终身在位。在现行《皇室典范》的制定过程中，双重权力的弊端也成了不认可天皇退位的理由之一。（完）

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