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话题：日本各地积极尝试用小型无人机救灾

2017年01月13日

日本各地积极尝试用小型无人机救灾

日本各地积极尝试用小型无人机救灾

2016年10月，小型无人机运送并空投救生圈的实验在兵库县西宫市实施。（共同社）

　　【共同社1月13日电】把小型无人机活用于灾害发生后的尝试在日本各地拓展开来。由于无人机不仅能拍摄受灾现场，而且在空投救援物资、呼吁居民疏散等方面也能发挥作用，因此行政部门事先与小型无人机操控者签订协定的动向也在加速。难题在于：需要在为防止事故而加大飞行管制力度的形势下，确保锻炼飞行技术的场地。

　　去年10月在兵库县西宫市的沙滩，下方悬挂着救生圈的小型无人机升空，停在约3米高处。操控者说出“扔下”后，装在机身上的绳索松开，救生圈径直掉下。

　　操控无人机的该市的中阪昌行（51岁）获得国土交通省的批准，自去年起开始了空投物品实验。他讲述心得说：“救生衣、医药品、食物也能运送。如果是大一些的无人机，也可运输更重的东西。”

　　大阪市立大学和大阪市医生畑直成（59岁）的团队也在推进物资搬运、拍摄图像3D化等实验。他们还在积极开发在及早掌握海啸、河流泛滥情况的同时，使用安装在小型无人机上的扩音器呼吁居民及时逃生的方法。据悉，从约20米上空的小型无人机发出的通知声在地面上能清楚听到。

　　行政部门和小型无人机操控者的合作也有进展。国交省东北地方整备局去年与民间企业等签订了合作协定。去年8月的第10号台风来袭之际，小型无人机在发生严重灾害的岩手县岩泉町上空拍摄，成功确认了发生塌方的地点并锁定了可通行的道路。整备局对此给予肯定称“能收集到山区的细致信息。”

　　去年6月，东京的小型无人机运营公司代表山崎英纪（52岁）设立了一般社团法人“无人航空机灾害时支援合作事业体”。若有地方政府委托，就在社交网站（SNS）上发出呼吁，派遣灾区周边的无人机操控者前往。山崎兴奋地表示：“将建立覆盖全国的机制。”

　　为在紧急时出动小型无人机，平时确保维持技术的练习机会不可或缺。受小型无人机落在首相官邸事件等影响，政府2015年修改了《航空法》，规定小型无人机必须在“白天、目视范围内飞行”、“与人和建筑物等保持30米距离”等基本规则。

　　不少操控者担忧地表示，“能飞行的地点有限。即便获得了批准，有时也会被人举报。”中阪期待地说：“为了安全，法律管制十分重要。如果更多人理解小型无人机能发挥作用，那么就会被更广泛地活用。”（完）

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