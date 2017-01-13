日政府迟迟未提出核垃圾处理候选地 正探讨措辞

【共同社1月13日电】关于核电站乏燃料所产生的高放射性废弃物（核垃圾）最终处理地，适合作为候选地的“具备科学性的候选地”提出工作迟缓。日本政府此前争取在去年年内实现，但担忧产生单方面强加的印象造成甄选动向停滞，正在重新探讨措辞等。目前准备最快在2016年度内提出，不过也有可能进一步拖后。

政府在2015年12月的相关阁僚会议上决定，“将完善能让国民冷静接受的环境，争取2016年内提出。”关于候选地，计划通过用三种颜色分别标注的日本地图来公布。

具体而言，火山、活断层附近、存在大幅隆起和侵蚀地区以及地下温度偏高地区等归类为“合适程度较低地区”，从候选地中排除。

若不属于该项，原则上归类为“适合地区”。其中，距离方便接纳核垃圾的海岸约20公里范围地区归类为“适合程度更高地区”。

政府方面探讨了是否反映人口密度和土地所有者数等社会条件，但由于担忧都市地区被排除从而把最终处理地讨论仅限于地方，因而暂不反映。

此前讨论候选地提出工作的经济产业省专家会议将重新讨论不会招致误解和不安的用语和措辞。由于对地震和海啸影响的不安情绪强烈，将完善对相关措施的介绍工作，并就提出候选地后如何展开甄选工作也落实细节。经产相世耕弘成6日在内阁会议结束后的记者会上称“现阶段不便透露含有预先判断的计划表”，展现了谨慎姿态。今后拟召开多次专家会议。

核垃圾会在从乏燃料中回收钚和铀的再处理过程中产生。政府准备把核垃圾混合玻璃进行固化，成为“玻璃固化体”并填埋到比地下300米更深的地层岩盘中。（完）