日研究小组发现猴子能客观判断自身记忆

【共同社1月13日电】东京大学和顺天堂大学的研究小组在13日的美国杂志《科学》网络版上公布研究成果称，猴子具备客观判断自身记忆与知识在何种程度上正确的能力。在让猴子记忆图形的实验中，猴子在对答案有自信时，相比没自信时作出了能获得更多奖励的选择。

这是此前一直被认为是人类特有的、通过经验学习作出有策略性的行动所必要的能力。就像明白自己无知而说出“自知其无知”名言的古希腊哲学家苏格拉底一样，猴子或许也具备客观看待自己进行“哲学般”思考的素养。

研究小组用猕猴进行了实验。首先让猕猴看了四种图形，然后再次展示图形，让其找出是否存在同样图形，进行记忆测试。

然后，对于奖励准备了两种选择。一种是若回答正确，就能获得很多果汁，反之则什么也没有的“高风险、高回报”方式。另一种是无论正确与否都能获得少量果汁的“低风险、低回报”方式。

结果发现，猴子回答正确时较多选择的是“高风险、高回报”方式。从中可知，根据对自身记忆正确的自信，猴子有策略性地进行了选择。

通过功能性磁共振成像（fMRI）观察其脑部活动发现，选择奖励方式时大脑前部充分进行了活动。若控制这部分的活动，虽然对记忆本身不存在阻碍，但无法有效选择奖励方式。

研究小组的顺天堂大学特聘教授宫下保司表示：“这可能将有助于开发教育方法以及诊断、治疗有关记忆的障碍。”（完）