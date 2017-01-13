人物：日籍华侨林为人致力“完全解开地震之谜”

【共同社1月13日电】“希望能完全解开地震之谜”。致力于断层研究的京都大学研究生院教授林为人（54岁）在十几岁时因中国的大地震失去了父亲。他对阪神大地震的震源地兵库县淡路岛的野岛断层等埋头分析，为了“尽量减少未来的受害者”，积极挑战提升对地震规模的预测准确度。

“脑子一片空白，当时完全无法相信。”住在中国东北部黑龙江省的1976年7月，作为矿山技术员的父亲林家硕在河北省唐山市出差时被卷入了遇难人数超过24万人的唐山大地震。

虽然找到了手表等遗物，但其遗体不知去向。“说不定还活在某个地方。”林为人之后很多年一直无法接受父亲的死讯。

母子二人虽生活艰辛，但林为人1987年留学日本秋田大学，专门研究岩石破坏机制的“岩石力学”，并于1999年获得日本国籍。

林为人曾重点研究过深地质处置放射性核废料，但“想弄清夺走父亲的地震之谜”的想法逐年加深，他从2003年左右开始分析引起地震的断层的岩石性质、调查其原理。

他还曾就学于仙台市的东北大学，过去学习之地发生了东日本大地震，那些沉浸于悲伤中的人影再次坚定了他的决心，“虽然感到无能为力，但我一定要把地震研究坚持到底。”如此，他找到了引发巨大海啸的岩体滑动的原因，获得广泛关注。

林为人目前正力争实现对巨大地震发生时期与规模的预测，为此也时常访问被推测可能在南海海槽大地震中遭灾的高知县。他说：“有些事情正因为我是地震遗族所以才能做。我会专注研究以消除我父亲的遗憾。”（完）