达沃斯会议17日开幕 世界经济走向成焦点

【共同社日内瓦1月13日电】全球政商界领袖就全球规模的重要课题展开对话的世界经济论坛（WEF）年会（达沃斯会议）将于17日在瑞士东部的达沃斯开幕，会期持续四天。20日美国候任总统特朗普即将上任，有关此后世界经济的走向的讨论预计将成为最大焦点。会议首日，中国国家主席习近平将发表主旨演讲，这也是中国国家主席首次出席该会议。

今年的会议主题为“领导力：应势而为、勇于担当”。会议期间政界及商界领袖约3000人将在400多场会议上展开讨论。鉴于保护主义色彩浓厚的下届美国特朗普政府即将上台，围绕动荡的全球经济，“怎样搞活经济，如何推进资本主义的改革”（世界经济论坛主席施瓦布语）将成为重要议题。

如何维持支撑着第二次世界大战后国际经济发展的自由贸易体制预计也将成为议题。

作为全球化的负面影响，近年各国产生的贫富差距以及贫困的扩大等社会问题也将会被涉及。会议还将讨论因叙利亚内战的难民问题而不断显现的人道主义危机。

世界经济论坛秘书处表示，美国方面将有特朗普政权交接小组的安东尼・斯卡拉穆奇出席，奥巴马政府的副总统拜登、国务卿克里也将现身论坛。日本方面，央行行长黑田东彦将出席。首相安倍晋三计划发出视频寄语。

因为英国“脱欧”问题以及民粹主义抬头而不平稳的欧洲，将会有英国首相特蕾莎･梅及3月即将迎来下院选举的荷兰首相吕特参加。法国总统奥朗德及德国总理默克尔将缺席。

国际机构方面，1月就任联合国秘书长的安东尼奥·古特雷斯以及中国主导的国际金融机构亚洲基础设施投资银行（AIIB）行长金立群将出席。（完）