退位特别法拟写明特殊情况 天皇意愿不作条件

【共同社1月13日电】日本政府相关人士13日透露，围绕天皇退位事宜，政府拟在仅以当今一代天皇为对象的特别法中把退位经过作为特殊情况写入其中，已就此展开协调。由于《宪法》中并未设想依据天皇意愿的行为，政府准备不把天皇退位意愿作为条件写入。取而代之的是重视代表选民的国会综合判断情况，作为例外应对措施允许退位的立法过程。

政府对于退位的永久制度化持否定性意见。特别法呈现出在条文中不写入条件允许退位的形式，因此为了避免给未来天皇恣意退位、当权政府强制让天皇退位留下余地，出现了明确写入“为什么会退位”的罕见方式。

具体设想的是由于年事已高应对公务变难的情况、去年8月通过视频讲话谈及心境后的一系列经过、许多国民对天皇之忧抱有同感的情况等。

与天皇的个别情况一同，政府还重视规定天皇地位建立在国民全体意愿基础之上的《宪法》第一条。政府认为国家权力的最高机构国会考虑国民舆论动向和天皇心情，并非恣意或强制，以多数赞成制定法律一事本身是符合《宪法》宗旨的。考虑对于退位也赋予正当性。在国会上，众参两院议长本月16日将就如何推进讨论展开磋商。

在政府专家会议上表达意见的多名专家此前要求，为了明确并非强制，要把确认天皇意愿作为退位前提，还提出了由皇室会议确认天皇意愿后允许退位的方案。

据悉，内阁法制局就此指出，由于依据天皇意愿的行为在《宪法》中没有规定，要把天皇意愿作为条件则有必要修宪。

政府相关人士解释道：“若说‘想不当’就允许（退位），很容易成为恣意退位的前例。法制局认为视频讲话中可以揣测出天皇意愿。”（完）