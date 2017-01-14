详讯：日本驻韩大使最早下周返回首尔履职

日本驻韩大使最早下周返回首尔履职 图为临时回国的日本驻韩大使长岭安政。（共同社）

【共同社1月14日电】关于日本对驻韩国釜山总领事馆前被设置慰安妇少女像采取对抗措施，让驻韩大使长岭安政临时回国一事，政府已开始展开协调，计划在首相安倍晋三17日结束外访回国后，在确认今后应对方针的基础上，最早下周就让长岭返回首尔履职。政府还将让驻釜山总领事森本康敬在同一时期返岗。多名政府相关人士13日透露了该消息。

长岭本月9日返回了日本。政府相关人士解释说：“不是召回，而是为磋商如何应对而回国。”日方似乎认为为了敦促韩方为解决问题而努力，驻韩大使也不宜长期不在。

韩国外长尹炳世13日在该国国会上指出，“在外交公馆前设置建筑物或造型物不妥是国际社会的一般共识”，对要求撤走少女像的日方主张表示了理解。这些韩方的姿态似乎也被考虑在内。

不过，日本政府内对长岭尽早返岗的异议似乎依然存在。如果韩方出现与解决问题逆向而行的发言和应对，那么也可能延期返岗。

日本政府在2012年8月时任韩国总统李明博登上竹岛（韩国称独岛）后，也曾让时任驻韩大使临时回国。当时，驻韩大使在12天后返岗，但其间出现了李明博联系天皇访韩要求道歉的发言，事态有所恶化。

安倍本月10日在采访时就大使返岗强调将进行“综合性判断”。他同时指出与韩国的安保合作很重要，表示：“虽然存在正因为是邻国才出现问题的一面，但需要加以管控。”（完）