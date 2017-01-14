日澳首脑举行会谈 将修改ACSA协定

【共同社悉尼1月14日电】日本首相安倍晋三14日下午与澳大利亚总理特恩布尔在悉尼的总理府举行会谈，与被定位为“准同盟国”的该国强化“特别战略伙伴关系”。两人将出席自卫队与澳军进行物资和劳务相互融通的《物资劳务相互提供协定》（ACSA）修改版的签字仪式。鉴于持保护主义立场的美国候任总统特朗普20日将就任，日澳首脑将在推进包括跨太平洋伙伴关系协定（TPP）在内的自由贸易体系方面也共享认识。

安倍上次访澳是2014年11月。两国首脑此次会谈前，在展望悉尼湾的该国著名景点“屈臣氏湾”散步约30分钟，加深了和睦关系。

修改ACSA是伴随日本安全保障相关法施行的措施。两国首脑在会谈中也将探讨加强防务合作。日澳都是TPP参加国，计划强调TPP对亚太地区稳定做出贡献的意义。

安倍在会谈前出席了两国经济相关人士参加的商务集会。他谈及2015年1月生效的日澳经济伙伴关系协定（EPA），呼吁称“希望活用这些基础框架，收获更多成果”，期待扩大两国交流。澳大利亚贸易与投资部长史蒂文･乔博也表示“坚信TPP将给参加国带来巨大利益”，强调了谋求TPP生效的立场。（完）