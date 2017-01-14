高田公司三名前高管因气囊问题在美国被起诉

【共同社纽约1月14日电】美国司法部13日针对高田公司的安全气囊缺陷问题宣布，因向作为销售方的汽车制造商提供虚假检查数据等，高田的3名前高管已被起诉。作为法人的高田公司与司法部达成了协议，同意认责并支付10亿美元和解金。美国司法部对高田的搜查至此结束。

仅美国就有11人死于相关事故的气囊问题发展至前高管被起诉。再加上需要支付巨额和解金，恐将进一步打击高田公司今后的经营。

高田今后将加快选定悬而未决的赞助企业。相对于主张采用法院不参与的自行破产清算的高田公司，有意见认为应当对美国子公司依法破产清算。目前尚难实现早期解决。

高田董事长兼社长高田重久发表声明称：“导致如此事态，深感遗憾。将继续全力致力于解决。”

13日发布的司法部资料显示，被起诉的三名前高官分别是TANAKA SHINICHI(59岁)、NAKAJIMA HIDEO(65岁)、CHIKARAISHI TSUNEO(61岁)。密歇根州的联邦大陪审团去年12月以合谋诈骗的罪名起诉了三人。

高田与司法部达成协议支付的10亿美元包括了给汽车制造商的赔偿金8.5亿美元，给事故受害者等的赔偿金1.25亿美元，以及2500万美元罚金。

此外，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）2015年11月宣布，由于召回不及时，对高田开出最高2亿美元的民事罚单。

据NHTSA介绍，美国有11人死于相关事故，约180人负伤。现在，19家汽车制造商正在对约4200万辆汽车实施召回。（完）