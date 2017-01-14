东京丰洲市场地下水最终监测显示苯超标79倍

【共同社1月14日电】14日获悉，全球知名水产批发市场筑地市场（东京都中央区）搬迁目的地丰洲市场（江东区）地下水监测调查最终结果显示：检测出的有害物质苯最大含量是环境标准值的79倍。东京都政府当天下午召开了讨论丰洲土壤污染对策的“专家会议”，该数据被作为初值汇报。这一结果有可能影响到搬迁时期。

东京都知事小池百合子当天接受媒体采访时表示：“超出预想的高数值令人吃惊。专家会议将进行科学分析。”

去年9月公布的第8次调查也分别检测出环境标准值1.1～1.4倍的苯和标准值1.9倍的砷，因此似乎有必要制定新的污染对策。由于此前小池把最终结果尚未出炉作为推迟搬迁的理由，现在将面临艰难决断。

专家会议主席、放送大学和歌山学习中心所长平田健正基于第8次的调查结果，曾表示“地下水并不供饮用，不对人体造成影响。”

监测调查开始于2014年11月。前七次调查结果均低于标准值。

根据小池去年11月公布的截至搬迁的进度表，计划是在地下水监测调查结果出台后，专家会议与市场问题项目小组（PT）今年4月～5月对未实施“填土”这一土壤污染对策的丰洲的安全性进行确认。

环境影响评估手续将于同年6月～7月实施。如果变更环评即可，那么在夏季决定是否搬迁的基础上，预计需要花费约6个月进行追加施工。若最早夏季就决定是否搬迁，那么丰洲的启用时间最快是今年年底至2018年春期间。（完）