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2017年01月14日 20時14分

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外务省设专家会议研究征收“国际团结税”

2017年01月14日

　　【共同社1月14日电】日本外务省干部14日透露，对于趋于削减的政府开发援助（ODA），外务省为研究作为新财源备受期待的“国际团结税”已成立专家会议，拟于3月底前汇总提案。此举的背景在于：有意见指出，被视为国际贡献“王牌”的ODA若不能确保足够的财源，恐将导致日本的影响力下降。由于日本政府和执政党内要求谨慎行事的意见也根深蒂固，外务省希望能发动舆论。

　　法国和韩国已导入国际团结税，征得税金用于支援发展中国家。也有经由国际机构提供支援的情况。专家会议将参考相关国家的税制，探讨适合日本的机制。与执政党及财务省的调协将成为一大课题。

　　会议名称是“关于引进国际团结税时的应有制度设计等研究会”。会议主席由日本综合研究所会长寺岛实郎担任。去年11月14日举行的首次会议确认了每月开会1～2次，尽快制定建议的方针。建议书拟提交给外相岸田文雄。

　　国际团结税的特点是“在全球规模的课题上，让从事全球性活动的个人及企业广泛而少额地负担”税金（政府相关人士语）。法国基于此种目的，采用了在购买国际机票、进行金融交易时征税的做法。

　　该构想在民主党执政时一度进行过探讨，2012年通过的消费税增税法中写明“将根据国际性举措的进展状况，实施探讨”。尽管每次税制改革时，外务省都要求尽早导入国际团结税，但对于新增负担，相关各界要求谨慎行事的意见根深蒂固，政府和执政党内的支持意见似乎也未扩展开来。（完）

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