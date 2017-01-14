话题：日本企业期待福岛反应堆报废成为商机

日本企业期待福岛反应堆报废成为商机 去年12月在福岛县楢叶町举行的展会中，核电设备制造商相关人员等目不转睛地观看机器人演示。照片由“福岛县高科技广场”提供。（共同社）

【共同社1月14日电】围绕东京电力公司福岛第一核电站的反应堆报废费用，日本政府去年公布估算，从此前预计的2万亿日元（约合人民币1200亿元）增至4倍，达到8万亿日元。有意见担忧地指出，开发机器人等需要巨额费用，国民负担会增大；但另一方面，对与“反应堆报废商机”相关的新技术开发的期待也不断高涨。

报废作业的最大难关是取出熔落的燃料棒（核燃料聚合物）。回收穿透反应堆压力容器掉落到安全壳中的核燃料聚合物是全球前所未有的尝试。要完成该任务，需要在强辐射环境中，通过远程操作把十分坚硬的核燃料聚合物打碎后取出，需要各种技术研发。

政府2013年成立了由各家电力公司、核电设备制造商及日本原子能研究开发机构等组成的“国际反应堆报废研究开发机构”（IRID），持续研发机器人以及使用宇宙射线对反应堆内部进行透视调查等。IRID计划最早在本月内，使用能根据调查场所改变形状的蝎型机器人调查2号机组，期待它能够首次拍摄到核燃料聚合物等反应堆内部情况。

当地的中小企业也不断参与进来。福岛县的研究机构“高科技广场”向参加IRID的核电设备制造商等介绍县内企业的技术，力争获得零部件供应以及维护保养领域的订单。

去年12月，当地企业在该县楢叶町举办了利用机器人进行水中作业及清除瓦砾等演示的展会，东电及核电设备制造商相关人士等约500人到场参观。有企业获得了根据制造商的设计来制造机器人的订单等，展会获得了实际成果，当地企业的技术逐渐活用于反应堆报废现场。

“高科技广场”负责人期待称：“（福岛）第一核电站的反应堆报废是全球最严酷的现场。在这里能够行得通的技术，具有在灾害等其他所有现场都可通用的可能性。”（完）