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详讯：日澳首脑会谈确认将与美国新政府加强合作

2017年01月14日

日澳首脑会谈确认将与美国新政府加强合作

日澳首脑会谈确认将与美国新政府加强合作

1月14日，日本首相安倍晋三（左）与澳大利亚总理特恩布尔（右）在悉尼举行完联合记者会后握手。（共同社）

　　【共同社悉尼1月14日电】日本首相安倍晋三14日下午与澳大利亚总理特恩布尔在悉尼的总理府举行会谈，就为了亚太地区的和平与稳定，包括美国特朗普新政府在内的日美澳三国将“牢固合作”达成了一致。会谈还确认将力争跨太平洋伙伴关系协定（TPP）早日生效，向宣称考虑退出的特朗普强调TPP的意义。此外，日澳两国签署了为推进防务合作，让提供弹药成为可能的《物资劳务相互提供协定》（ACSA）修改版。

　　此举体现出两国首脑考虑到中国的崛起，向特朗普发出呼吁，指出美国对亚太地区的参与不可或缺，而且自由贸易也很重要。

　　会谈还针对被定位为“准同盟国”的日澳两国关系，确认将进一步深化“特别战略伙伴关系”。两国首脑共享了有关中国推进军事据点化的南海问题以及朝鲜的绑架、核、导弹等问题的认识，同意进一步加强合作。

　　日澳首脑确认将在防务领域推进磋商，力争今年年内缔结旨在共同演习顺畅化的协定。有关对美关系，双方计划以日美、美澳同盟为基轴，促使三国意见沟通更加活跃。关于TPP，则表示“将利用各种机会，坚持不懈地强调其意义与价值。”

　　伴随日本安全保障相关法的施行，自卫队任务范围扩大，因此日澳签署了ACSA修改版。今后，日本将开始办理国内程序。

　　会谈前，两国首脑在展望悉尼湾的该国著名景点“屈臣氏湾”散步，加深了和睦关系。安倍还出席了两国经济相关人士参加的商务集会，期待扩大两国经济交流。

　　安倍上次访澳是2014年11月。（完）

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