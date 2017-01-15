详讯：日本发射全球最小运载火箭失败

【共同社1月15日电】日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）15日早晨8点33分从鹿儿岛县肝付町的内之浦宇宙空间观测所发射了电线杆大小的小型火箭“SS-520”4号机。不过在约20秒后失去了来自火箭的信息，因此停止对第二段点火。此次发射宣告失败。

该火箭搭载了东京大学开发的超小型卫星，与卫星一同掉入内之浦东南海域的海中。JAXA此前称这是将人造卫星投入轨道的全球最小火箭，不过相关技术尚不完备。

负责研发的JAXA副教授羽生宏人称：“非常遗憾。想要查明原因。”他认为此次失败对其他种类的火箭没有影响。

此次研发的目的是确认作为全球需求急剧增多的超小型卫星发射升空方式之一的技术可行性。为降低成本充分利用用于家电和手机的零部件等市售产品也是其特点。研发该火箭的另外一个目的是向有意开发火箭的民间企业做出示范。

小型火箭全长约10米，直径约0.5米，长度为日本主力火箭H2A的五分之一左右，将现役二段式探空火箭改造为三段式。机体制造和发射费用合计约5亿日元（约合人民币3000万元）。

搭载的卫星“TRICOM1”长宽约0.1米，高约0.35米，重约3公斤。原本将绕地球做椭圆轨道运动，进行地面拍摄和数据传输。（完）