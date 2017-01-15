详讯2：日本发射全球最小运载火箭失败

日本发射全球最小运载火箭失败 1月15日，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）从鹿儿岛县肝付町的内之浦宇宙空间观测所发射小型火箭“SS-520”4号机失败。图中央为就此召开记者会的JAXA副教授羽生宏人。（共同社）

【共同社1月15日电】日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）15日早晨8点33分从鹿儿岛县肝付町的内之浦宇宙空间观测所发射了电线杆大小的小型火箭“SS-520”4号机。不过在约20秒后因与火箭的通信发生异常，取消原定于发射3分钟后对第二段的点火。此次发射宣告失败。

该火箭搭载了东京大学开发的超小型卫星，与卫星一同掉入东南海域的海中。该火箭一度被期待作为将人造卫星投入轨道的全球最小火箭成为需求越来越多的超小型卫星发射手段之一，但未能实现。机体制造和发射费用合计约5亿日元（约合人民币3000万元）。

据JAXA介绍，正常发射后来自火箭的数据消失。JAXA虽然尝试修复，但优先考虑安全问题而放弃了发射。据分析，火箭的升空高度已达约190千米。此外，JAXA还收到卫星传来的部分数据，认为坠落中的火箭已按原定时间释放卫星。JAXA副教授羽生宏人称：“非常遗憾。想要查明原因。”

研发该火箭的一个目的是向民间企业做出低成本开发火箭的示范，因而利用了用于家电和手机的零部件等市售产品。关于使用市售零部件造成发射失败的可能性，羽生称“需要综合分析信息来找到原因”，未直接谈及。

小型火箭全长约10米，直径约0.5米，长度为日本主力火箭H2A的五分之一左右，将现役二段式探空火箭改造为三段式。搭载的卫星“TRICOM1”长宽约0.1米，高约0.35米，重约3公斤。原本将绕地球做椭圆轨道运动，进行地面拍摄和数据传输。（完）