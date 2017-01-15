调查：日报告称中国电子垃圾产生量五年内翻番

【共同社1月15日电】总部位于东京的联合国大学和日本环境省15日发布报告称，东亚和东南亚的旧电脑及旧手机等“电子垃圾”产生量急剧增加，中国在五年内翻番。电子垃圾中也含有水银和铅等有害物质，对人体和自然环境的影响令人担忧。

在调查的12个国家中，中国在2015年的电子垃圾产生量居首，为668万吨。其次为日本的223万吨和韩国的83万吨。电子产品更新换代导致购买换新速度加快，可谓造成了大量尚能使用的产品遭到丢弃的结果。

东亚和东南亚共产生了1230万吨电子垃圾。联合国大学指出，“产品使用时间很短，垃圾持续增加。应妥当回收进行再利用。”

经济持续发展的中国在2011年超过美国成为全球最大的电脑市场。虽然出台了有关电子垃圾的规定，但尚未确立回收机制。随着个人消费增加，2010年至2015年的电子垃圾产生量翻番。

日本通过法律进行家电回收，因此电子垃圾产生量仅增加了13%。但日本人均电子垃圾产生量在各国中明显较多。也存在不再使用的手机放在家中等无法回收的课题。

围绕含有有害物质的电子垃圾问题，出现了从日本等发达国家混入以再利用为目的的废料中出口至发展中国家的纠纷。此举可能导致发展中国家环境污染和国民健康受损，日本准备通过修改法律防止出口电子垃圾。（完）