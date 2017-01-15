冲绳县宫古岛市长选举就部署自卫队与否展开对决

【共同社1月15日电】伴随现任市长任满实施的日本冲绳县宫古岛市的市长选举15日发布公告，现任市长和3名新人共4名无党派人士宣布参选。22日将进行投计票。是否赞同中央政府为充实南西诸岛的防卫力量而推进的自卫队部署是此次选举的最大争论点。选举结果或将对部署计划产生影响。

宣布参选的候选人包括，由自民党推荐的力争第三次当选的现任市长下地敏彦（71岁）、前冲绳县议会议员奥平一夫（67岁）、社民党和冲绳社会大众党推荐的医生下地晃（63岁）以及前宫古市市议会议长真荣城德彦（67岁）。关于自卫队部署问题，下地敏彦和真荣城表示接受，奥平和下地晃表示反对。

防卫省于2015年5月告知了向宫古岛市部署的计划。下地敏彦去年6月正式宣布接受该计划。

此次选战由接近政府的保守势力以及以革新派为中心、支持冲绳县知事翁长雄志的势力各推举两名候选人，显示出两阵营内部都有分裂情况发生。

在保守势力方面，自民党冲绳县支部联合会推举下地敏彦，而部分地方议员则表态支持真荣城。公明党表示将由议员自主投票。在翁长的支持势力方面，社民党和地方政党冲绳社会大众党支持下地晃，而共产党的当地组织和翁长则支持奥平。（完）