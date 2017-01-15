共产党大会首邀在野党干部出席 呼吁推进共斗 1月15日，日本共产党第27届党大会在静冈县热海市开幕。委员长志位和夫（中央）呼吁在野党共斗。图为志位与民进党、自由党和社民党的干部等携手表决心。（共同社）

【共同社1月15日电】日本共产党的第27届党大会15日在静冈县热海市开幕。委员长志位和夫着眼于下届众院选举，就在野党共斗称“绝不后退”，呼吁在小选区推举统一候选人等推进合作。民进党代理党首安住淳、自由党联合党首小泽一郎和社民党党首吉田忠智三名在野党干部作为来宾首次出席会议，分别表达了对选举合作的决心。

据共产党介绍，这是党大会中首次有其他政党的干部出席。志位强调称：“非常高兴，成为了具有历史意义的大会。”

志位在活动报告中呼吁称：“作为日本政治上首个亟待解决的课题，全面扭转自民党政治的在野党联合政府有可能产生。让它成为现实吧。”关于执政党批评“在野各党政策不一致”，志位反驳称“这是尊重互相的差异、在大义之下团结的有多样性的行动”。关于安倍政府，他称“多样性为零，染上了‘安倍色’这一种色彩，只是冷冰冰的黑白场景”。

安住在致辞中指出，虽然与共产党在安全保障和能源政策上有分歧，但“在一定程度上政策进行靠拢是可能的，为尽量合作，愿意积极并具体地推进对话”。

临时决定出席的小泽呼吁称“在野党应构建更紧密的合作关系，打倒自民、公明两党的联合政府”。吉田也主张“必须实现真正的共斗”等。

共产党大会时隔三年举行，为期四天。15日当天，约有1000人出席了会议。预计将在18日的最后一天通过大会决议，决定干部人事和当前的活动方针。（完）