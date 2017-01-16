关注：日本护理士培训学校留学生数增至五年前七倍

日本护理士培训学校留学生数增至五年前七倍 日本“护理福祉士”培训学校的外国留学生正在骤增。图为在位于东京的日本福祉教育专门学校学习的越南留学生。（共同社）

【共同社1月16日电】关于为日常生活需要帮助的老年人等提供护理、支援的日本国内专业人员“护理福祉士”培训学校，外国留学生正在骤增。这是由于日本此前修改了法律，取得该国家资格就可获得在日本的在留资格。2016年度入学的留学生增至五年前的七倍以上。这对于因护理工作收入较低而敬而远之，导致学生人数急剧减少的培训学校而言是一个好消息。护理设施着手为未来录用留学生创设奖学金等，焕发出活力。

日本福祉教育专门学校（位于东京）去年春季迎来了10名留学生，外国学生总数达到15人。这些学生来自越南、中国、尼泊尔和菲律宾等。其中多人希望将来在日本工作。

一名越南留学生（29岁）经朋友推荐后进入该校学习，表示“如果取得护理福祉士资格，现在外国人也变得可以在日本工作，真是太好了。希望将来留下来从事护理工作。”

今年春季，大阪市的关西社会福祉专门学校将迎来约30名越南学生。该校共招收60名学生，其中半数为留学生。该校校长山本容平表示，“护理第一线不得不依靠外国人的状况今后也不会改变”，一直以来为此积极做准备。据悉，其他学校纷纷前来询问有关情况。

由专门学校和短期大学等组成的日本护理福祉士培训设施协会介绍称，2011年度全国共有34名留学生入学，2016年达到257人，增至七倍以上。东京都内有学校去年招收的60名学生中八成是留学生。据分析，这可能是由于今年将实施修改后的《出入境管理及难民认定法》，获得护理福祉士资格的外国人将能够在日本工作，留学生蜂拥而至。

另一方面，全体学生数量下降情况十分严重。去年4月全国入学的学生为7752人，只达到规定名额的46.4%。该协会参事益子和彦表示，“现状是即使没有学生也无法减少老师，接收留学生也能为国际社会做贡献。对此表示欢迎。”

法律修改后，为人手短缺问题烦恼的护理设施也开始行动。全国老人保健设施协会正在探讨创设让学生在设施边工作边学习、未来进行录用的奖学金制度。副会长平川博之干劲十足地表示，“希望培养护理专家。”

然而即使取得资格，语言和文化的差异想必也会引发摩擦。日本护理福祉士会会长石本淳也表示，“只要能取得资格，国籍没有关系。希望为弥合隔阂发挥作用。”（完）