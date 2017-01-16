详讯：安倍与印尼总统会谈 表示将推动海上安全合作

【共同社茂物1月16日电】当地时间15日下午，日本首相安倍晋三与印度尼西亚总统佐科在雅加达以南城市茂物的总统府举行会谈，鉴于中国在南海的活动，双方就加强海洋安全领域的合作达成一致。为了亚太地区的和平与稳定，双方确认将力争与美国候任总统特朗普保持密切沟通。安倍还表示将加强对印尼的铁路等基建援助，提供总额约739亿日元（约合人民币45亿元）的日元贷款。

在会谈后的联合记者会上，安倍就南海问题强调“海洋领域的合作是最优先事项，将推动离岛开发与海上安全合作”。两国首脑有意动员美国继续实行参与亚洲事务的政策。佐科在会谈上表示，“欧美保护主义有抬头迹象，有必要维持自由开放的经济”。日本政府15日晚公布了有关汇总会谈内容的强化战略伙伴关系的联合声明。

中国渔船多次在南海南端的印尼纳土纳群岛近海展开违法作业，这令印方很伤脑筋。安倍提议对纳土纳群岛等离岛开发提供援助。两国首脑还围绕年内在雅加达召开外长防长（2+2）会议、法治及和平解决争端的重要性进行了确认。

考虑到明年将迎来两国建交60周年，双方还绕围促进经济领域等的广泛合作达成了一致。安倍还敦促早日缔结防卫装备及技术转移协定。

关于基建方面，安倍表示“希望利用日本的技术与知识支援”雅加达至东部泗水的高铁建设（全长约750公里）。由于中方在爪哇岛高铁项目竞标中胜出，日本此举意在卷土重来。安倍还表示愿意援建爪哇岛北岸的新港。

安倍目前正在对东南亚等4国进行访问，15日下午搭乘政府专机从澳大利亚飞抵此行的第三站印尼。（完）