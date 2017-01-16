推进核电站建设的青森县大间町现任町长获得连任

推进核电站建设的青森县大间町町长获得连任 1月15日晚上，在青森县大间町町长选举中第4次当选的现任町长金泽满春向支持者发表感言。（共同社）

【共同社1月16日电】日本电源开发公司（J Power）正在建设大间核电站的青森县大间町的町长选举15日进行投计票，推进核电站建设的无党派现任町长金泽满春（66岁）战胜前该町政府干部野崎尚文（61岁）等主张摆脱依赖核电和反对建设核电站的3名无党派新人，第4次当选。

受福岛核事故影响，大间核电站建设缓慢，当地经济低迷，在连续3届选举只有唯一候选人后，此次迎来了从2001年1月起16年来的首场选战。

投票率为78.89%，创下该町留有记录的1986年以来的最低纪录。金泽获得2081票，野崎获1523票。

津轻海峡对岸的北海道函馆市的前市议员、要求停止建设核电站的佐佐木秀树（67岁）获得79票。核电站附近的土地持有人、反对建设核电站的市民团体代表熊谷厚子（62岁）获得34票。

金泽提出“与核电站共存共荣”的口号，强调将促进核电站建设。他还提出以渔业为核心实现产业振兴，得到了居民的支持。当选后，他在选举事务所与支持者一同庆祝时对媒体称“将告诉中央政府不会改变推进核电的立场”。

野崎虽然赞成建核电站，但批评现在的町政“过于依赖核电”。他提倡整顿财政，但未能当选。当确定自己落选后，野崎表示：“我来参选是想改变大间町，很遗憾没能如愿。”（完）