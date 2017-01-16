Close

共同网

2017年01月16日 13時11分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

推进核电站建设的青森县大间町现任町长获得连任

2017年01月16日

推进核电站建设的青森县大间町町长获得连任

推进核电站建设的青森县大间町町长获得连任

1月15日晚上，在青森县大间町町长选举中第4次当选的现任町长金泽满春向支持者发表感言。（共同社）

　　【共同社1月16日电】日本电源开发公司（J Power）正在建设大间核电站的青森县大间町的町长选举15日进行投计票，推进核电站建设的无党派现任町长金泽满春（66岁）战胜前该町政府干部野崎尚文（61岁）等主张摆脱依赖核电和反对建设核电站的3名无党派新人，第4次当选。

　　受福岛核事故影响，大间核电站建设缓慢，当地经济低迷，在连续3届选举只有唯一候选人后，此次迎来了从2001年1月起16年来的首场选战。

　　投票率为78.89%，创下该町留有记录的1986年以来的最低纪录。金泽获得2081票，野崎获1523票。

　　津轻海峡对岸的北海道函馆市的前市议员、要求停止建设核电站的佐佐木秀树（67岁）获得79票。核电站附近的土地持有人、反对建设核电站的市民团体代表熊谷厚子（62岁）获得34票。

　　金泽提出“与核电站共存共荣”的口号，强调将促进核电站建设。他还提出以渔业为核心实现产业振兴，得到了居民的支持。当选后，他在选举事务所与支持者一同庆祝时对媒体称“将告诉中央政府不会改变推进核电的立场”。

　　野崎虽然赞成建核电站，但批评现在的町政“过于依赖核电”。他提倡整顿财政，但未能当选。当确定自己落选后，野崎表示：“我来参选是想改变大间町，很遗憾没能如愿。”（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月12日话题：日本2.5次元舞台剧在中国引发热潮
  2. 2017年01月11日小池称将由东京都主导奥运费用分担磋商
  3. 2017年01月11日独家：朝鲜要求在联合国新设论坛 拟强调制裁不恰当
  4. 2017年01月12日华为技术中标俄方在北方四岛的通信网铺设调查项目
  5. 2017年01月12日特朗普当选后首次记者会称欲对离美企业征高关税

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网