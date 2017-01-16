日本2016年企业破产数创26年来新低

【共同社1月16日电】东京商工调查公司日前公布了2016年日本全国企业破产数（负债1000万日元以上、约合人民币60万元以上）为8446家，较上年减少4.2%，连续8年同比下滑并创1990年以后的新低。

该调查公司分析认为“这得益于金融机构以中小企业为主积极进行支援”，据悉还受到了企业业绩与景气状况好转的影响。

负债总额为20,061亿日元，减少5.0%，时隔1年同比下降。虽然2016年11月发生了制造业战后最大规模负债的松下子公司“松下等离子显示器”（位于大阪府茨木市，负债5000亿日元）大型破产事件，但并无上市企业破产，整体来看多半为小规模破产案例。

该调查公司就未来走势指出：“日本央行实施的大规模货币宽松政策使利率处于较低水平，金融机构的实力差异也趋于表面化。今后对企业的援助可能会呈现差异，应给予关注。”此外还认为美国候任总统特朗普与欧洲的政治风险可能也会造成影响。

从地区来看，全国9个地区中东北、中部与北陆地区破产企业数增加，其余6个地区减少。同时公布的2016年12月的企业破产数为710家，较上年同期增加1.6%，负债总额减少55.5%至1716亿日元。（完）