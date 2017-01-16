独家：日本政府拟进一步出售日本邮政股份

【共同社1月16日电】日本政府16日初步决定为进一步出售日本邮政控股公司的股份进行准备。政府目前持有80.49%的已发行股份。16日下午的财政制度等审议会（财务相的咨询机构）国有财产分科会将决定主干事证券公司相关审查要领，在3月内完成选定工作。预计将视市场动向在2017年下半年后卖出。

采取这一举措是由于市场对美国候任总统特朗普政策的期待带动股市回暖，今后将就出售多少股份进行调整。

受日本央行推行包括负利率在内的大规模货币宽松政策的影响，利率降至历史新低，日本邮政旗下的邮储银行和简保生命保险收益恶化等导致日本邮政股价低迷，一度远低于2015年上市时的卖出价1400日元（约合人民币85元)。

然而美国总统大选后股市行情走高，日本邮政股价也开始回升，16日上午收报1466日元，政府认为进一步减持已具备条件。出售股份所获得的收入将全部用于东日本大地震的灾后重建。

日本政府曾在2015年11月日本邮政上市时以不到7000亿日元的价格出售11%的已发行股份。此外，日本邮政还通过卖出旗下的邮储银行、简保生命保险的部分股份所获收入从政府回购股份，由此政府持股比例降至80.49%。政府共获得了约1.4万亿日元收入。

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小资料：日本邮政是日本邮政集团的控股公司，负责邮寄、物流及金融业务的经营战略等工作。子公司包括日本邮便、邮储银行、简保生命保险。2015年11月与邮储、简保一同实现了3家公司同时上市。日本邮政的股份大半由政府持有。政府计划逐步出售日本邮政股份，所得资金用作东日本大地震灾后重建的财源。（完）