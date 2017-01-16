焦点：日共首次邀请他党干部出席大会积极布局“共斗”

日本共产党大会首次邀请他党干部出席 1月15日下午，日本共产党在静冈县热海市召开第27届党大会，委员长志位和夫在会上致辞。（共同社）

【共同社1月16日电】日本共产党大会15日开幕。本次会议首次有民进党等其他3个在野党的党首和干部作为来宾在主席台就坐，因而备受关注。这再次凸显出共产党已改变过去的独自对抗自民党的路线。转向与其他在野党合作的共产党正在为“真正的共斗”（干部语）扎实布局，然而民进党却稍显消极。

“在建党95年来的漫长历史中，邀请他党出席党大会并发表致辞还是第一次。”共产党委员长志位和夫笑容满面地介绍了民进党代理党首安住淳和自由党联合党首小泽一郎等人。面带紧张的安住回应称“很多国民都强烈希望有另一个政治势力集结起来”。

在随后的活动报告中，志位提出了这样的问题：“政权构想的问题无法回避，（各在野党）是否会拒绝和共产党联合执政？”

共产党转为加强与其他在野党合作的契机之一是2015年的安全保障相关法国会审议。2016年夏季的参院选举在朝野对决的改选1人区“展现出了共产党的吸票能力”（相关人士语）。这样的自负在志位的发言中也有所体现。

围绕下届众院选举的候选人调整，共产党也抢占先机。该党书记局长小池晃去年12月26日在在野4党干事长和书记局长会谈中出示了一份“我党志在必得”的选区一览表。在15个共产党“必胜区”中9个选区存在竞争的民进党干事长野田佳彦在会后叹道“突然被发了宣战布告”。

无法完全掌握主导权令第一大在野党民进党感到苦恼。党首莲舫婉拒了出席共产党大会的邀请，对于替自己出席的安住的致辞内容也亲自审阅。这是由于最大的支援组织日本工会总联合会（简称联合）反对民进党和共产党合作。

在民进党难以获得更大支持的情况下，对于年轻议员和力争在下届众院选举中重新当选的前议员们而言，每个小选区约2万张的共产党组织票颇具魅力。如果共产党愿意在存在竞争的选区撤下候选人，民进党将更有希望获胜，在这样的背景下如何面对共产党抛来的橄榄枝？民进党干部要求莲舫早作决断，称“为了赢得选举应当怎么做，党首必须做出决定”。（完）