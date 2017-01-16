横须贺市向参与车祸救援活动的美军士兵颁发感谢信
2017年01月16日
【共同社1月16日电】神奈川县横须贺市去年12月31日发生一起事故，一辆汽车从立体停车场5层掉落，造成3人死亡，2人重伤。该市本月16日向9名美军士兵颁发了感谢信，以表彰他们从车中救出被困5人的行为。
据市消防局称，救出活动使得伤者能够尽快送往医院，因此决定颁发。
颁发仪式共有7人出席。市长吉田雄人表示“在不是祖国的土地上作为社区的一员参加救援活动，对此表示感谢”。美国海军宙斯盾舰所属的中士（28岁）表示：“虽然是令人遗憾的事故，但能和当时在场的日本人一起救人，这很好。”
据驻日美国海军司令部称，海军和海军陆战队的士兵等共6人将掉落后翻转的车还原，救出了5人。另有3名日本男性参与救援。
事故发生在去年12月31日下午。汽车撞破围栏后往后掉落。车上家住东京都世田谷区的男性（56岁）及其妻子（46岁）、男性的母亲（81岁，家住横须贺市）死亡，长子（16岁）和次子（11岁）受重伤。现场位于美国海军横须贺基地附近。（完）
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