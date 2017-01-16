横须贺市向参与车祸救援活动的美军士兵颁发感谢信 1月16日上午，神奈川县横须贺市向参与立体停车场汽车坠落事故救援的美军士兵颁发感谢信。（共同社）

【共同社1月16日电】神奈川县横须贺市去年12月31日发生一起事故，一辆汽车从立体停车场5层掉落，造成3人死亡，2人重伤。该市本月16日向9名美军士兵颁发了感谢信，以表彰他们从车中救出被困5人的行为。

据市消防局称，救出活动使得伤者能够尽快送往医院，因此决定颁发。

颁发仪式共有7人出席。市长吉田雄人表示“在不是祖国的土地上作为社区的一员参加救援活动，对此表示感谢”。美国海军宙斯盾舰所属的中士（28岁）表示：“虽然是令人遗憾的事故，但能和当时在场的日本人一起救人，这很好。”

据驻日美国海军司令部称，海军和海军陆战队的士兵等共6人将掉落后翻转的车还原，救出了5人。另有3名日本男性参与救援。

事故发生在去年12月31日下午。汽车撞破围栏后往后掉落。车上家住东京都世田谷区的男性（56岁）及其妻子（46岁）、男性的母亲（81岁，家住横须贺市）死亡，长子（16岁）和次子（11岁）受重伤。现场位于美国海军横须贺基地附近。（完）