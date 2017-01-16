关注：伊朗民众生活依然窘迫 “开放路线”面临不稳

【共同社1月16日电】16日，伊朗核问题达成全面协议、欧美等对伊朗解除经济制裁迎来一周年。一年来伊朗石油生产迅速恢复，招商引资工作也在稳步推进，然而该国民众却未感受到实际利益，不满日益积聚。凝聚力蒙上阴影的鲁哈尼政府坚持向欧美走“开放路线”，而美国候任总统特朗普则暗示要重新考虑核协议，再加上保守派重要人物拉夫桑贾尼突然去世，使得伊朗局势面临不稳定性。

去年12月上旬，伊朗首都德黑兰某大厅内播放庄严的国歌，气氛热烈。花团锦簇的发言台上，英荷石油巨头荷兰皇家壳牌公司高层在大规模油田开发备忘录上签字，宣布“已开启新篇章”。

占据最前排位置的英国驻伊大使表示，“（伊朗）潜藏着巨大的可能性”，毫不掩饰对拥有丰富资源和约8000万人口的伊朗抱有的野心。形势较对伊交易严格受限的制裁时期急转直变，如此热烈的签约仪式自去年秋天起就接连不断。

有关全球最大规模的天然气田部分开发，伊朗与法国石油巨头道达尔公司等达成了基本协议。此外，飞机制造业巨头美国波音和欧洲空客也分别与伊朗政府签订了逾1万亿日元（约合人民币605亿元）的客机订单。日本企业也不甘落后，加快进军步伐。

作为一度低迷的支柱产业，原油生产已恢复至接近制裁前的水平。外国游客人数也翻番至每年500万人次以上，旅游城市中游客的身影络绎不绝。业界相关人士都是一派乐观的表情。

然而，本月20日预计将对伊持强硬立场的美国特朗普政府将正式上台，有传言称特朗普可能会重新考虑2015年伊朗与欧美等达成的核协议。鲁哈尼政府有意继续推行和解路线、使制裁解除的效应能令民众切身体会到，但专家认为“也存在加紧敲定经济领域既成事实的危机感。”

加之在这一背景下，本月8日作为鲁哈尼坚实后盾发挥着巨大影响力的伊朗专家会议主席拉夫桑贾尼去世。这势必将激发批评核协议的反美保守强硬派的攻势，鲁哈尼政府面临隐患，民众的期待也逐步降温。

“解除制裁带来了什么变化？只是让人感到结果什么都没有变好而已。”本月上旬，胡同交错的德黑兰平民区一家市场中从事窗帘面料生意的哈米德（音，60岁）略带自嘲地如是笑道。这是他开店约30年来经济形势最差的一年。

行色匆匆的顾客大部分都两手空空，看上去都没有购物。记者采访了20多位市民，但都回答家庭境况较一年前更为严峻。“政府以及欧美各国究竟在兴奋些什么？仿佛只是遥远世界所发生的事。”（完）