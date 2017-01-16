话题：“百奇”磨砺品牌 加强渗透青少年及海外市场

【共同社1月16日电】江崎格力高的“百奇”（Pocky）凭借其丰富的品种和全球销售战略，已成长为在约30个国家拥有5亿盒年销量的商品。为实现向年轻消费层的渗透并扩大海外销售，今后还将强化各种推介活动以磨砺品牌。

百奇从1966年10月开始试销。2016年迎来了发售50周年纪念。发售之初因大家分享一盒零食的吃法而成为话题。上世纪70年代又增加了杏仁和草莓口味。海外市场方面，70年在泰国设立子公司，80年代则进军法国和加拿大市场。

进入90年代后，百奇开始走高端化及多样化路线，地区及季节限定商品陆续登场。2012年，仅限百货店销售的高端商品“Bâton D'or”应运而生。2016年则在官方网店推出了限定商品。

谋求进一步发展也面临一些问题。40岁以上人群中长久以来一直喜爱百奇的粉丝较多，但在竞争激烈的10多岁青少年人群中并没有充分渗透。公司为此开展了在社交网站（SNS）上传随着广告歌曲起舞的视频的舞蹈比赛和在大学校园举行的促销活动。

格力高巧克力市场营销部部长小林正典表示：“想要在推广过程中重视通过百奇获得的体验。因为回忆将伴随一生，希望今后也能得到喜爱。”地区限定商品也将进一步拓宽，“甘王”草莓（九州）、“五郎岛金时”红薯（北陆）、“佐藤锦”樱桃（东北）口味的百奇定于24日起发售。

海外方面，格力高将11月11日定为“百奇节”进行宣传，在中国大陆、台湾和马来西亚等地开展了与日本同步的促销企划。在美国，今后也有可能需要设立生产基地。

百奇的累计销量已达100亿盒。2020年全年目标销量为现在的2倍，达10亿美元（约合人民币69亿元）。小林干劲十足地表示：“希望向全球男女老少渗透。”（完）