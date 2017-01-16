详讯：日美签署缩小美军工作人员范围的补充协定

【共同社1月16日电】日本外相岸田文雄与美国驻日大使卡罗琳･肯尼迪16日签署了旨在缩小《日美地位协定》中规定美方拥有优先审判权的“驻日美军工作人员”对象范围的“补充协定”。这是男性美军工作人员施暴并杀害冲绳县女性事件的防再发措施的核心内容。协定当天起生效。两国政府希望通过制定有法律约束力的文件，缓和冲绳对基地负担的反对。

这是继2015年签署有关驻日美军基地内环境调查的协定以来，第二例基于《日美地位协定》的补充协定。比起原先每逢恶性案件仅对地位协定的运用进行改善的做法，更进一步。通过缩小美军工作人员的范围，能否实际有效抑制事件发生，将成为关注焦点。

据外务省介绍，截至2016年底，驻日美军工作人员约有7300人。其中，与美军签有业务合同的承包商人士被认为约有2300人。关于因此次协定缩小的人数，外务省表示“之后将与美方履行协定。目前还不知道将削减多少人”。

岸田在东京饭仓公馆举行的签字仪式上表示肯定称：“这是与此前措施完全不同的划时代的协定。对美军工作人员的监督管理将得到强化，有助于防止事件事故再次发生。”

补充协定等显示，美国政府原本定义模糊的“美军工作人员”被重新分为八类，包括以美国政府预算雇佣的平民、在美军运行船舶上等工作的平民、与美军签约的承包商人士等。

关于其中的承包商人士，美国政府限定为通过高等教育拥有专业技能和知识、有资格接触军事机密的人员等。认定为美军工作人员后，将定期向日本政府报告姓名及雇主等信息。两国政府间还新设了能够磋商报告内容的框架。

冲绳女性遇害事件发生于去年春季。被起诉的男性是在基地内网络相关公司工作的承包商人士。与该男性身份相同的人员将被排除在“美军工作人员”对象范围之外。（完）