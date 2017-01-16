75岁以上高龄司机造成的死亡事故达两倍以上

【共同社1月16日电】日本警察厅16日公布的统计数字显示，2015年75岁以上司机造成的死亡事故有458起，每10万名驾照持有者引发事故9.6起，而不满75岁的司机仅为4.0起，前者是后者的2倍以上。日本各地因高龄司机造成的重大事故频繁发生，促使警察厅首次进行了针对75岁以上司机事故信息的详细分析。并在当天召开的专家会议中汇报了分析结果。

警察厅数据显示，75岁以上驾照持有人数在2005年底为236万人，到2015年已增至477万人。今年3月将施行强化对75岁以上司机认知功能检查的新《道路交通法》，但预计2025年左右“团块世代（二战后生育高峰期出生者）”步入75岁以上的人群将大幅增加，有待提出更进一步的对策。

458起事故的起因中，方向盘的操作和踩错刹车与油门等“不当操作”有134件占29.3%，“不确认安全（因判断没有危险而没有或没有充分确认安全性导致不能及时发现危险）”有106件占23.1%，“内在性不注意前方（因思考、对话等导致注意力下降不能及时发现危险，如散漫驾驶等）”有85件占18.6%。

警察厅同时分析了各都道府县的情况，从75岁以上持证老人每10万人引发的死亡事故数来看，相对于东京的2.35起和大阪的3.98起，石川与福井分别高达25.07和23.30起，由此可见区域差别很大。

东京和大阪的高龄司机驾照上交率分别为5.03%和5.41%，远超全国平均值2.77%。与地方相比，城市中铁路等能代替汽车的公共交通较为完善估计是其中的主要原因。（完）