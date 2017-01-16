冲绳县知事拟访美向新政府强调反对边野古搬迁

【共同社1月16日电】冲绳县政府16日发布消息称，知事翁长雄志将于本月31日起访问美国首都华盛顿，力争与上台后不久的特朗普新政府相关人士接触。此行意在美国新政府完全敲定安全保障政策前，直接表达反对日美两国政府推进美军普天间机场（该县宜野湾市）迁至名护市边野古的冲绳民意。

这将成为翁长在2014年担任知事后第三次访问华盛顿。翁长在普天间搬迁问题上对日本中央政府的不信任感加深，在边野古的搬迁施工不断推进的背景下，希望能发动重视民意的美国的舆论。

翁长将在华盛顿停留至2月4日。县政府未透露在华盛顿期间的具体会面对象，与新政府方面的接触也可能遭遇困难。

2月2日，翁长将在乔治･华盛顿大学就包括边野古搬迁在内的冲绳美军基地的历史和现状进行演讲。据悉，与美国参众两院议员及专家等的会谈也正在协调。此外还预定召开邀请美国媒体参加的记者会。

县知事公室长谢花喜一郎强调，尽管冲绳县政府在围绕边野古的诉讼中败诉，“重要的是向美国新政府切实表达绝对不会让新基地在边野古建起来的态度。”他表示希望通过知事的演讲等，争取对冲绳县主张的更广泛理解。（完）