日本众参两院开始讨论天皇退位法律完善事宜 1月16日下午，日本众参两院正副议长在国会就围绕天皇退位的法律完善事宜展开磋商。图为参院议长伊达忠一（左）和众院议长大岛理森。（共同社）

【共同社1月16日电】日本众参两院16日正式开始就围绕天皇退位的法律完善事宜展开磋商。两院的正副议长在国会内举行会谈，决定执政党与在野党的讨论由众参两院联合举行。此外还确认于19日召集各党各派代表，就讨论方式交换意见。众院议长大岛理森在磋商后的记者会上表示，希望在20日开幕的例行国会上通过相关法律。

政府就对象限定当今一代天皇的特别法进行讨论，但民进党干事长野田佳彦在16日的记者会上表示，“修改《皇室典范》才较为自然”，重申要求天皇退位制度永久化的主张。如何归总执政党与在野党的意见将成为焦点。

大岛及众院副议长川端达夫，参院的正副议长伊达忠一、郡司彰出席了当天的磋商。

19日的各党代表讨论将针对政府专家会议预定于23日公布的论点整理分别进行党内讨论。并设想在此基础上由议长等听取各党意见，最早于3月中旬汇总结果呈报政府方面。

根据该结果，专家会议将拟定最终提案，政府计划于4月内提出法案。

大岛在记者会上称：“希望各党能在安静的环境下，有分寸地诚挚讨论，不辜负国民的期待。”同时也表示希望法律完善事宜能达成全会一致。

官房长官菅义伟在记者会上表示希望在论点整理后展开国会讨论，并称：“具体方式将与两院正副议长讨论后推进。”（完）