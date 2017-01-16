日本众参两院开始讨论天皇退位法律完善事宜
2017年01月16日
【共同社1月16日电】日本众参两院16日正式开始就围绕天皇退位的法律完善事宜展开磋商。两院的正副议长在国会内举行会谈，决定执政党与在野党的讨论由众参两院联合举行。此外还确认于19日召集各党各派代表，就讨论方式交换意见。众院议长大岛理森在磋商后的记者会上表示，希望在20日开幕的例行国会上通过相关法律。
政府就对象限定当今一代天皇的特别法进行讨论，但民进党干事长野田佳彦在16日的记者会上表示，“修改《皇室典范》才较为自然”，重申要求天皇退位制度永久化的主张。如何归总执政党与在野党的意见将成为焦点。
大岛及众院副议长川端达夫，参院的正副议长伊达忠一、郡司彰出席了当天的磋商。
19日的各党代表讨论将针对政府专家会议预定于23日公布的论点整理分别进行党内讨论。并设想在此基础上由议长等听取各党意见，最早于3月中旬汇总结果呈报政府方面。
根据该结果，专家会议将拟定最终提案，政府计划于4月内提出法案。
大岛在记者会上称：“希望各党能在安静的环境下，有分寸地诚挚讨论，不辜负国民的期待。”同时也表示希望法律完善事宜能达成全会一致。
官房长官菅义伟在记者会上表示希望在论点整理后展开国会讨论，并称：“具体方式将与两院正副议长讨论后推进。”（完）
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