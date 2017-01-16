IMF全球经济展望报告上调日本经济增长预期至0.8%

【共同社华盛顿1月16日电】国际货币基金组织（IMF）16日发布最新的《全球经济展望》报告，预测日本2017年实际经济增长率为0.8%，较去年10月公布数据上调了0.2个百分点。报告还上调了美国和中国的经济增长预期，但由于新兴市场国家及发展中国家数据下调，全球经济增长率预期维持3.4%不变。

2018年的全球经济增长率预期为3.6%，与2016年增长率估算值3.1%相比，将连续2年出现加速。另一方面，报告对诸如美国下届特朗普政府的保护主义政策蔓延，将抑制全球贸易，可能导致增长率下滑也保持警惕。

报告解释称，上调日本2017年的增长率预期是“由于2016年下半年的经济增长好于预期”。2018年经济增长预期仍维持0.5%不变。

美国2017年的经济增长率预期为2.3%，2018年为2.5%，分别上调了0.1和0.4个百分点。预计下届特朗普政府的大规模减税和基建投资将推动经济增长。

欧元区2017年和2018年的经济增长率预期均为1.6%。已决定脱离欧盟的英国2017年和2018年预期分别为1.5%和1.4%，预计经济将出现减速。

由于报告认为中国政府的经济刺激政策值得继续期待，中国2017年经济增长率预期为6.5%，被上调了0.3个百分点。

新兴市场国家及发展中国家预期为4.5%，下调了0.1个百分点。这是由于印度、巴西和墨西哥等国预期被下调。

IMF首席经济学家、调查局长奥伯斯法尔德指出：“经济下行风险大于上行。前景的不确定性正在上升。”（完）