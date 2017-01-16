详讯：安倍表示将向越南提供6艘新巡逻船

安倍与越南总理阮春福出席联合记者会 1月16日，日本首相安倍晋三（左）与越南总理阮春福在河内举行会谈后出席联合记者会。（共同社）

【共同社河内1月16日电】日本首相安倍晋三16日下午与越南总理阮春福在河内的总理府举行会谈，表示将向越南提供6艘新造巡逻船。这是针对在南海推进军事基地化的中国的措施，双方将强化在海洋安全领域的合作。包括巡逻船在内，安倍还表示将向越南提供1174亿日元（约合人民币71亿元）的日元贷款。

提供新造巡逻船是基于越方的要求。加上已签约的1300亿日元，2016年度日元贷款总额将近2500亿日元规模。贷款还将被用于下水道等基础设施建设。

在会谈后举行的联合记者会上，安倍就南海问题强调称：“相关国家基于国际法进行对话很重要。”阮春福表示：“双方就有必要确保航行自由及尊重和平手段达成一致。”安倍还表示将强化煤炭等能源领域的合作。

关于日本与越南参加的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），双方在会谈中就自由贸易体制的重要性达成共识。有意加强对宣称退出TPP的美国候任总统特朗普进行劝说。

双方还确认将为今年由越南担任主席国的亚太经合组织（APEC）会议成功举行而开展合作。安倍期待日本天皇夫妇今年春季对越南的访问“将成为两国友好亲善的象征”。

安倍还与在越南共产党内排名第二的国家主席陈大光及越南最高领导人、越共中央总书记阮富仲等人分别举行了会谈。

安倍从12日起出访东南亚三国和澳大利亚，16日下午抵达最后一站越南。将于17日启程回国。（完）