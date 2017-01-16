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2017年01月16日 23時47分

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日越加强安保合作警惕中国强化南海控制

2017年01月16日

　　【共同社河内1月16日电】在中国强化对南海实际控制的背景下，日本与越南近年来加强了在安全保障方面的合作。这是对中国警惕心增强的越南和希望提升在亚太地区存在感的日本想法一致的结果。

　　越南主张在南海西沙群岛和南沙群岛的主权，但中国实际控制着整个西沙群岛，还在南沙实施填海作业等，推进军事据点化。

　　此外在西沙周边海域，中国船频频对越南渔船喷水或撞击。2014年，中国还展开了石油钻探作业，引起越南方面强烈批评。

　　日本为帮助越南增强海上警备能力，2014年决定向其提供可转用为巡逻船的船只。2016年4月，在此前严格限制外国船舰使用的越南军事要塞金兰湾，日本海上自卫队的船舰实现了首次停靠。此外，海上自卫队飞机还时常在该国中部的岘港市中途停驻。

　　越南外交部相关人士列举了期待日本今后在海洋安保方面提供帮助的例子说，包括“提供雷达监视设备、气象观测设备，为提升海洋警备部门的能力而进行支援”等。（完）

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