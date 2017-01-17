日本金星探测器“拂晓”首次观测到“弓状”云层

【共同社1月16日电】日本立教大学等组成的研究团队在16日的英国科学杂志电子版发表研究成果称，日本金星探测器“拂晓”观测到金星的大气撞到山脉等形成的长约1万公里弓状结构云层。据称，这是“拂晓”自2015年12月进入金星轨道后发现的首个科学成果。

覆盖于金星表面的云层非常厚，大气层的上层又有风速高达每秒100米的 “超级气旋”，存在诸多构造之谜。团队成员之一的立教大学助教（行星物理学）福原哲哉表示：“希望这一成果能为解开金星大气构造的全貌提供一定的线索。”

研究团队通过可探知云层温度的红外摄像机进行了观测。发现了金星大气层中由北半球纵贯至南半球，全长约1万公里、宽约数百公里的弓状结构。弓状云层由温度高于周围云层和温度低于周围云层的两部分组成。尽管金星大气整体高速运动，但观测发现弓状云层连续4日基本都停留在同一位置。

研究金星表面地形发现，弓形结构中心的下方正是被称为“阿佛洛狄忒陆”的高地。地球上，大气越过山脉时会发生气流涟漪向上移动的现象。研究团队推测，金星大气中弓状结构的形成可能出于同一原理。

“拂晓”于2010年被发射升空，但一度未能成功进入环绕金星的轨道。2015年12月再次尝试入轨并取得成功。（完）