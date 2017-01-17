详讯2：安倍表示将向越南提供6艘新巡逻船

【共同社河内1月17日电】日本首相安倍晋三16日下午与越南总理阮春福在河内举行会谈，表示将向该国提供6艘新造巡逻船。这是针对南海问题的应对措施，双方将强化在海洋安全领域的合作。双方还一致认为对于亚太地区的和平与稳定而言需要美国的参与。

安倍还表示包括巡逻船在内将提供1174亿日元（约合人民币71亿元）的日元贷款。提供新造巡逻船是基于越方的要求。2016年度的日元贷款算上已签约的1300亿日元，总额将近2500亿日元规模。贷款还将用于基础设施建设。

在会谈后的联合记者会上，安倍就南海问题强调称：“相关国家基于国际法进行对话很重要。”阮春福表示：“双方就确保航行自由及尊重和平手段的必要性达成了一致。”

安倍在会谈中就20日即将上台的美国特朗普新政府强调，“亚太地区的和平与稳定离不开美国的参与”。阮春福也表示同意。两国首脑一致认为，为使跨太平洋伙伴关系协定（TPP）生效，得到宣布退出该协定的特朗普的理解很重要。

双方还确认将为今年由越南担任主席国的亚太经合组织（APEC）会议成功举行而开展合作。

安倍对日本获得订单的越南核电站计划被取消一事表示“非常遗憾”，建议越方引进日本企业能发挥优势的高效煤炭火力发电。安倍期待天皇夫妇今年春季对越南的访问“成为两国友好亲善的象征”。

安倍还与在越南共产党内排名第二的国家主席陈大光及越南最高领导人、越共中央总书记阮富仲等人分别举行了会谈。

安倍从12日起出访东南亚等4国，16日抵达最后一站越南，将于17日回国。（完）