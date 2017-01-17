日本政府顾及公明党意见拟将合谋罪处罚对象减半

【共同社1月17日电】16日采访日本政府相关人士获悉，有关包括在策划犯罪阶段加以处罚的“合谋罪”在内的《有组织犯罪处罚法》修正案，政府考虑改变将合谋罪处罚对象定为676项的方针，拟缩减至以可成为恐怖活动手段的犯罪为主的约两三百项。政府计划在20日召集的例行国会上提交修正案，此次改变方针是顾及了联合执政的公明党内出现的“对象过于广泛”的担忧。

围绕修正案，朝野各党意见存在分歧，此事将成为例行国会的一大焦点。在野党可能会提出仅削减对象犯罪数量并不够，双方或将展开激烈辩论。

政府为反恐等而力争缔结的联合国《打击跨国有组织犯罪公约》要求将“四年以上徒刑或监禁的犯罪”作为合谋罪的处罚对象，数量达到676项。

按照政府的分类，可能成为直接恐袭手段的犯罪为167项，不到四分之一。政府可能会以此为主缩小范围。业务上过失致死和伤害致死等并非有计划的41项犯罪等将被排除在外。

日本律师联合会就有组织犯罪称，可在计划阶段进行处罚的法律已然具备，指出“无需新立法就能签署公约”。该联合会主张即便提交修正案，也应增加必须是跨境犯罪等条件。

民主党（现为民进党）2006年提交的修正案中将合谋罪对象限定在“五年以上徒刑或监禁的犯罪”。将数量削减至约300项（当时数据）。

政府2003年至2005年提交的修正案规定适用对象只是“团体”。由于只要参与犯罪谋划就将受到处罚，因此有批评称“这是针对市民团体和工会的活动”，过去曾3次沦为废案。

由于有这一背景，此次的政府原案将对象仅限于“有组织犯罪集团”。准备购买手枪的资金等犯罪“准备行为”也作为新的条件追加进来，罪名也从合谋罪改为“恐怖活动等准备罪”。（完）