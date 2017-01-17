Close

共同网

2017年01月17日 13時26分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本政府顾及公明党意见拟将合谋罪处罚对象减半

2017年01月17日

　　【共同社1月17日电】16日采访日本政府相关人士获悉，有关包括在策划犯罪阶段加以处罚的“合谋罪”在内的《有组织犯罪处罚法》修正案，政府考虑改变将合谋罪处罚对象定为676项的方针，拟缩减至以可成为恐怖活动手段的犯罪为主的约两三百项。政府计划在20日召集的例行国会上提交修正案，此次改变方针是顾及了联合执政的公明党内出现的“对象过于广泛”的担忧。

　　围绕修正案，朝野各党意见存在分歧，此事将成为例行国会的一大焦点。在野党可能会提出仅削减对象犯罪数量并不够，双方或将展开激烈辩论。

　　政府为反恐等而力争缔结的联合国《打击跨国有组织犯罪公约》要求将“四年以上徒刑或监禁的犯罪”作为合谋罪的处罚对象，数量达到676项。

　　按照政府的分类，可能成为直接恐袭手段的犯罪为167项，不到四分之一。政府可能会以此为主缩小范围。业务上过失致死和伤害致死等并非有计划的41项犯罪等将被排除在外。

　　日本律师联合会就有组织犯罪称，可在计划阶段进行处罚的法律已然具备，指出“无需新立法就能签署公约”。该联合会主张即便提交修正案，也应增加必须是跨境犯罪等条件。

　　民主党（现为民进党）2006年提交的修正案中将合谋罪对象限定在“五年以上徒刑或监禁的犯罪”。将数量削减至约300项（当时数据）。

　　政府2003年至2005年提交的修正案规定适用对象只是“团体”。由于只要参与犯罪谋划就将受到处罚，因此有批评称“这是针对市民团体和工会的活动”，过去曾3次沦为废案。

　　由于有这一背景，此次的政府原案将对象仅限于“有组织犯罪集团”。准备购买手枪的资金等犯罪“准备行为”也作为新的条件追加进来，罪名也从合谋罪改为“恐怖活动等准备罪”。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月12日话题：日本2.5次元舞台剧在中国引发热潮
  2. 2017年01月11日小池称将由东京都主导奥运费用分担磋商
  3. 2017年01月12日华为技术中标俄方在北方四岛的通信网铺设调查项目
  4. 2017年01月11日独家：朝鲜要求在联合国新设论坛 拟强调制裁不恰当
  5. 2017年01月12日特朗普当选后首次记者会称欲对离美企业征高关税

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网