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2017年01月17日 14時57分

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阪神地震迎来22周年 民众举行悼念活动

2017年01月17日

　　【共同社1月17日电】造成6434人死亡的日本阪神大地震到17日已过去22周年。兵库县内，人们在地震发生的上午5点46分默哀，悼念死难者。神户市举行的追悼集会上，遗属表示“22年前的大地震无法在历史中抹去”，表达了至爱之人被夺走生命的悲伤和不让地震被忘却的决心。

　　在阪神地震灾区，还在继续摸索如何将当时的经历传承给下一代，以及如何将经验教训用于应对日本列岛频发的灾害。17日的追悼活动中，2011年东日本大地震及去年4月熊本地震的灾民也参加进来，一同悼念故人。

　　神户市中央区的公园“东游园地”里，由该市政府等主办的“1·17集会”在地震发生的时刻开始，市民们围绕着用约8000只竹灯笼等组成的“1995 光 1·17”的文字。

　　妻子裕美子（当时32岁）在神户市东滩区遇难的大阪府和泉市公司职员大鸟居慎司（58岁）作为遗属代表发言称“即使在梦里也希望能够见到她，让她听听我的话，还想听听她对我的嘱托”，吐露了至今仍挥之不去的悲伤。他回顾了独自抚养孩子的生活，表达了对家人的感谢称“正因为有养育孩子的目标，才能够克服困难”。

　　神户市市长久元喜造提及了各地的灾害，表明共享灾害教训的姿态称：“痛感灾害一直长伴左右。将大力推进防灾对策，为其他城市和地区做贡献。”（完）

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