日本沿岸海水酸化加剧 恐影响生态系统

【共同社1月17日电】17日从日本海洋研究开发机构等的分析获悉，日本沿岸海水碱性减弱的“海洋酸化”现象正在加剧。部分海域正在以外海10倍以上的速度酸化。除大气中二氧化碳（CO2）浓度上升外，可能还受到了陆地流入海洋的污染物质的影响。

酸化的加剧可能对贝类、甲壳类、浮游动物等碳酸钙外壳生物的生息造成负面影响。专家指出，有必要对详细的酸化机制以及对生态系统的影响展开调查。

这是首次揭示日本沿海酸化的详细状况，将在19至20日在东京召开的海洋酸化研讨会上公布。

研究团队应笹川和平财团海洋政策研究所委托，对全国沿岸海域的环境省监测数据进行分析。1987年至2009年间对显示酸碱度的pH值变化展开调查，约2100个观测点中仅有87处碱性增强，332处酸化程度不断加剧。

此外，年酸化速度调查结果显示，全国平均为0.0015，与外海差异不大，但工业港等所在的宫城县石卷市、北海道苫小牧市、东京都东京湾等13处观测点正以每年超过0.01的速度酸化。山口、爱媛、鹿儿岛及冲绳各县的观测点数据也偏高。

海洋酸化是由于海水吸收大气中二氧化碳的量增加所致，而关于污染物质导致酸化的机制目前尚有诸多谜团。该机构成员宫泽泰正指出：“部分海域在不远的将来酸化程度可能严重到对生物造成影响。有必要调查各地酸化程度差异明显的原因，并密切监测对生态系统的影响。”（完）