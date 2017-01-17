Close

共同网

2017年01月17日 21時01分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

独家：日本拟修改法案要求实施象牙交易登记制

2017年01月17日

　　【共同社1月17日电】17日采访相关人士获悉，为防止不断发生的象牙违法交易，日本环境省将向20日开幕的例行国会提交“濒危野生动植物种群保护法”修正案，要求把现行的象牙商家进行申报的制度改为登记制度以加强监管。此举旨在导入消除恶劣商家的机制，确保正当市场。

　　现行制度规定，进行被切割的象牙、印章等象牙制品交易的商家有义务向国家申报。另一方面，完整的象牙每根都需要登记。

　　但是在网络交易中，购买者无法确认商家是否正当交易，有意见批评称“即时做了违法行为，只要交罚金就能继续开展业务”。为此，修正案将使得通过审查商家，实施包括吊销登记在内的严格处理成为可能。

　　非洲象因瞄准象牙的偷猎濒临灭绝，《华盛顿公约》缔约国会议去年通过了要求各国不仅禁止象牙的国际交易，也要关闭国内市场的决议案。日本政府以“监管前进口的象牙等在恰当管理并交易，不是由违法交易、偷猎支撑的市场”为由，认为日本国内市场不属于关闭对象，但是受决议影响，将通过修改法律加强监管。

　　关于象牙交易，东京警视厅和神奈川县、静冈县警方去年以涉嫌进行了未登记的完整象牙的交易为由，陆续把古董商等的资料移交检方。环境保护团体的调查显示，网上拍卖也频发违法交易。

　　担任NPO法人“虎象保护基金”秘书长的律师坂元雅行对修正案做出肯定评价，但也指出“仅对交易切割象牙的商家实行登记制度，无法防止诸如完整象牙在未登记情况下交易的不当行为，需要进一步加强监管”。

　　除以上内容外，修正案为推进保护珍稀野生动植物，写入了符合一定标准的动物园不属于禁止转让的对象等内容。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月12日话题：日本2.5次元舞台剧在中国引发热潮
  2. 2017年01月11日小池称将由东京都主导奥运费用分担磋商
  3. 2017年01月12日华为技术中标俄方在北方四岛的通信网铺设调查项目
  4. 2017年01月11日独家：朝鲜要求在联合国新设论坛 拟强调制裁不恰当
  5. 2017年01月12日特朗普当选后首次记者会称欲对离美企业征高关税

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网