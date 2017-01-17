独家：日本拟修改法案要求实施象牙交易登记制

【共同社1月17日电】17日采访相关人士获悉，为防止不断发生的象牙违法交易，日本环境省将向20日开幕的例行国会提交“濒危野生动植物种群保护法”修正案，要求把现行的象牙商家进行申报的制度改为登记制度以加强监管。此举旨在导入消除恶劣商家的机制，确保正当市场。

现行制度规定，进行被切割的象牙、印章等象牙制品交易的商家有义务向国家申报。另一方面，完整的象牙每根都需要登记。

但是在网络交易中，购买者无法确认商家是否正当交易，有意见批评称“即时做了违法行为，只要交罚金就能继续开展业务”。为此，修正案将使得通过审查商家，实施包括吊销登记在内的严格处理成为可能。

非洲象因瞄准象牙的偷猎濒临灭绝，《华盛顿公约》缔约国会议去年通过了要求各国不仅禁止象牙的国际交易，也要关闭国内市场的决议案。日本政府以“监管前进口的象牙等在恰当管理并交易，不是由违法交易、偷猎支撑的市场”为由，认为日本国内市场不属于关闭对象，但是受决议影响，将通过修改法律加强监管。

关于象牙交易，东京警视厅和神奈川县、静冈县警方去年以涉嫌进行了未登记的完整象牙的交易为由，陆续把古董商等的资料移交检方。环境保护团体的调查显示，网上拍卖也频发违法交易。

担任NPO法人“虎象保护基金”秘书长的律师坂元雅行对修正案做出肯定评价，但也指出“仅对交易切割象牙的商家实行登记制度，无法防止诸如完整象牙在未登记情况下交易的不当行为，需要进一步加强监管”。

除以上内容外，修正案为推进保护珍稀野生动植物，写入了符合一定标准的动物园不属于禁止转让的对象等内容。（完）